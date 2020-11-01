«Грузинская мечта» заявила, что берет большинство на выборах в парламент

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что, согласно данным ЦИК, партия уже получила парламентское большинство. Об этом он заявил на брифинге, трансляция которого опубликована на странице Facebook политика.

«По пропорциональным спискам мы уже набрали 62 мандата. Что касается одномандатных округов, то минимум 14 (кандидатов партии. — Ред.) побеждают в первом же туре, что означает, что у нас уже есть 76 мандатов», — заявил Кобахидзе.

В грузинском парламенте 150 депутатских мест. Для формирования правительства необходимо иметь парламентское большинство.

На 10:00 по Киеву ЦИК Грузии посчитала 85,63% голосов. По ее данным, «Грузинская мечта» получает 48,29% голосов, тогда как оппозиционный блок «Сила в единстве», в которых входит партия экс-президента Михаила Саакашвили, набрала 26,61% голосов.

По словам главы ЦИК Тамара Жвания, выборы прошли в спокойной обстановке. Однако Саакашвили и лидер грузинской Лейбористской партии Шалва Нателашвили считают, что выборы прошли нечестно и результаты были сфальсифицированы.