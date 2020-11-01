В Киеве на некоторых улицах ввели сезонное ограничение скорости движения до 50 км/ч

С 1 ноября на 7 улицах Киева, где в летний период была разрешена скорость движения до 80 км /час, устанавливается ограничение скорости до 50 км /час до 1 апреля 2021 года.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем из-за скользкой дороги, на определенных участках отменяется разрешение на скорость движения 80 км /ч и устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч. Коммунальное предприятие «Центр организации дорожного движения» демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период.
Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:
— просп. Шухевича (от Северного моста до ул.О.Бальзака)
— ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул.Электриков)
— Надднепрянское шоссе;
— Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
— Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
— ул.Саперно-Слободская (от ул. Н.Гринченко до Южного моста)
— просп. Н.Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
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