Лукашенко уже хочет построить в Беларуси вторую АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии официальной церемонии, посвященной началу работы первого энергоблока БелАЭС, которая назначена на 7 ноября, заявил о необходимости построить в стране еще одну атомную электростанцию.
«Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок», — сказал глава государства, которого циитирует БелТА.
В начале августа Министерство энергетики страны сообщило о начале загрузки ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС, что фактически означало этап его физического пуска. До конца месяца энергоблок ВВЭР-1200 загрузят все 163 тепловыделяющие сборки. Затем реактор будет выведен на 1% мощности и с этого момента приобретет статус ядерной энергетической установки.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится россиянами вблизи города Островец Гродненской области по российскому проекту «АЭС-2006».
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