БелАЭС уже выработала более 6 млрд кВт⋅ч электроэнергии

Объем выработки электроэнергии первым энергоблоком БелАЭС превысил 6 млрд кВт⋅ч. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.
«Объем выработки электроэнергии первым энергоблоком БелАЭС превысил 6 млрд кВт⋅ч. Это позволило заместить 1,7 млрд куб. м природного газа», — сказал Михадюк, слова которого в пятницу приводит пресс-служба местного Минэнерго.
Касаясь хода работ на втором энергоблоке, замминистра напомнил, что в рамках программы его физического пуска 27 декабря завершена загрузка в активную зону реактора свежего ядерного топлива. По его словам, сейчас ведутся работы «по уплотнению реактора, после чего будут выполнены его гидравлические испытания при температуре 120 градусов Цельсия и давлении 180 кг/см. кв». Затем будет осуществляться разогрев первого контура реактора до номинальных параметров.
В дальнейшем важной частью работ станет выход реакторной установки на минимально-контролируемый уровень мощности и проведение необходимых нейтронно-физических исследований.
Строительство АЭС в Беларуси ведется по типовому российскому проекту «АЭС-2006». БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Первый блок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию в июне текущего года. Энергопуск второго блока БелАЭС планируют на 1-й квартал 2022 года, в промышленную эксплуатацию его планируют ввести к лету 2022 года.
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