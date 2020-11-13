Лукашенко собирается рассказать об изменениях в конституцию на Всебелорусском народном собрании

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует подробно рассказать об изменениях в конституцию на предстоящем Всебелорусском народном собрании. Об этом глава государства сообщил журналистам на встрече в пятницу.

«Детально, включая принятие конституции и прочее, по срокам, я планирую заявить на Всебелорусском народном собрании — как мы будем двигаться и при каких условиях. Но ни в коем случае не под давлением, ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы бросить людей и уйти», — заявил Лукашенко, отрывок интервью с которым опубликован Telegram-каналом «Пул первого».

В Беларуси проходят массовые акции протеста со дня выборов 9 августа, победу на которых, по данным ЦИК, с 80,1% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования и приняла участие в создании координационного совета белорусской оппозиции. Оппозиция призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции.

На фоне протестов Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции, отметив, что готов поделиться полномочиями в пользу других ветвей власти. В связи с этим он отметил важную роль планируемого на конец декабря — начало января Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы. 2 октября Палата представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата парламента) начала принимать предложения по внесению изменений в конституцию. Белорусская оппозиция отказалась обсуждать поправки в конституцию с властями, настаивая на проведении новых президентских выборов.