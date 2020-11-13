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Внешняя торговля Украины снова стала дефицитной

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Внешняя торговля Украины снова стала дефицитной

Внешнеторговый баланс Украины, сведенный в первом квартале 2020 года с минимальным дефицитом $0,01 млрд, во втором — с профицитом $1,07 млрд, в третьем квартале вновь стал дефицитным — $0,54 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

В то же время, по ее данным, в третьем квартале прошлого года дефицит был в 4,7 раза больше, и в целом за девять месяцев этого года зафиксирован дефицит внешней торговли в $0,54 млрд грн, тогда как за девять месяцев прошлого года — ее дефицит в $4,2 млрд.

Такой результат, исходя из статистики, объясняется более резким падением импорта, чем экспорта: за январь-сентябрь этого года экспорт товаров и услуг сократился на 6,5% — до $42,2 млрд, тогда как импорт — на 15,5%, до $41,67 млрд.

В то же время со странами ЕС дефицит внешней торговли Украины за девять месяцев остался практически на прошлогоднем уровне, снизившись всего на 2% — до $2,94 млрд: экспорт упал на 14,4% — до $15,46 млрд, тогда как импорт — на 12,7%, до $18,4 млрд.

В основном такой дефицит в торговле с ЕС вызван товарами, экспорт которых в январе-сентябре этого года упал на 16,3% — до $13,06 млрд, тогда как импорт — на 10,5%, до $16,45 млрд.

Несколько улучшил ситуацию возросший более чем вдвое — до $1,13 млрд — профицит в торговле услугами: их экспорт сократился лишь на 4,9% — до $3,09 млрд, тогда как импорт — на 27,2%, до $1,96 млрд.

В целом в торговле товарами за девять месяцев 2020 года дефицит снизился в 2,4 раза — до $2,94 млрд за счет того, что импорт упал на 14,3% — до $37,96 млрд, тогда как экспорт — на 5,6%, до $35,02 млрд.

В торговле услугами традиционный профицит даже несколько вырос — на 5,4%, до $4,44 млрд. Причиной тому также стало более быстрое сокращение импорта услуг — на 26,5%, до $3,71 млрд по сравнению с экспортом, сократившимся на 12% — до $8,15 млрд.

Как сообщалось, в 2019 году дефицит внешней торговли Украины снизился на 41,5% — до $3,63 млрд, причиной чему стала уплата «Газпромом» в конце года $2,9 млрд «Нафтогазу» в счет решения Стокгольмского арбитража.

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За минувший год экспорт товаров и услуг возрос на 11,2% — до $63,68 млрд, тогда как импорт — только на 6%, до $67,31 млрд. В то же время в торговле товарами импорт рос опережающими темпами — на 6,3%, до $60,78 млрд, тогда как экспорт — на 5,8%, до $50,06 млрд.

В первом полугодии 2020 года экспорт товаров и услуг сократился на 7,1% — до $27,62 млрд, тогда как импорт — на 15,5%, до $26,55 млрд.

торговля, импорт, экспорт
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