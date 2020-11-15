Тихановская просит ЕС расширить санкции против Беларуси

Один из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против официального Минска. Об этом сообщается в Telegram-канале ее пресс-службы.
14 ноября в ходе визита в Ригу она встретилась с президентом, премьер-министром и главой МИД Латвии и поддержала идею наложить экономические санкции «на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами».
Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с «Беларусьбанком» и «Белагропромбанком», а также пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси. Помимо этого, она предложила ввести ограничения против предприятий, которые увольняют бастующих работников,
В Telegram-канале Тихановской отмечается, что Латвия и другие балтийские страны введут расширенный список индивидуальных санкций, «который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях».
Евросоюз утвердил санкции против Беларуси в начале октября. В список вошли чиновники, которых Брюссель считает виновными в фальсификации результатов президентских выборов и нарушении прав человека в стране. Беларусь ввела ответные санкции против ряда европейских чиновников, которым запретили въезд в страну.
6 ноября ЕС расширил санкционный список, на этот раз в него попал Александр Лукашенко. Помимо главы государства, меры коснулись еще 14 чиновников, в том числе старшего сына Лукашенко Виктора, который является советником президента по национальной безопасности.
13 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности Брюсселя ввести дополнительные ограничения против Минска из-за гибели 31-летнего активиста Романа Бондаренко. Он умер 12 ноября в больнице, после того как его избили во дворе собственного дома неизвестные в гражданской одежде и масках, которые приехали снимать красно-белые ленты.
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