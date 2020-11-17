Twitter запустил свой аналог stories

Социальная сеть Twitter запустила свою версию stories, сообщается в блоге компании.
Новая функция называется Fleets. С помощью нее пользователи смогут выкладывать текстовые сообщения, фотографии или видео, которые будут исчезать через 24 часа.
Twitter надеется, что новая функция поможет «снизить давление на пользователей», позволив им «делиться сиюминутными мыслями». Ранее компания уже протестировала Fleets в Бразилии, Италии, Индии и Южной Корее.
Fleets — это аналог stories в Instagram и Snapchat. Они пропадают через 24 часа, однако сами пользователи могут удалить их и раньше.
В июне Twitter также начал тестировать функцию голосовых сообщений. Для записи нужно нажать на иконку с изображением звуковых волн. Если твит будет длиннее 140 секунд, платформа разобьет его на несколько записей и создаст из них тред. В компании решили ввести новую функцию, чтобы сделать общение в соцсети «более человечным».
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