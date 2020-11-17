Lufthansa с откажется от бесплатной еды на борту своих самолетов

Авиаконцерн Lufthansa откажется весной 2021 года от раздачи бесплатной еды и напитков на борту своих самолетов, в том числе с целью экономии средств из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на члена правления компании Кристину Фёрстер, которая отвечает за вопросы питания во время полетов.
По ее словам, Lufthansa будет предлагать еду и напитки пассажирам, но не бесплатно. «В экономическом классе наше прежнее предложение касательно закусок часто не соответствовало ожиданиям клиентов», — заметила Фёрстер. Она заверила, что питание «будет высокого качества».
По нынешним правилам, если время в полете составляет менее 65 минут, пассажиры Lufthansa получают злаковые батончики, от 65 минут до трех часов — сэндвичи, от 181 минуты полета — горячую еду. В то же время бесплатные напитки клиенты получают уже при полете длительностью более 50 минут.
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