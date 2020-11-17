В Турции вводится свой вариант «карантина выходного дня»

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил во вторник о введении частичного комендантского часа в выходные дни в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа.
«Мы решили принять новые меры, в выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00», — заявил турецкий президент на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.
Кроме того, власти страны приняли решение закрыть до конца этого года все кинотеатры.
В рамках борьбы с коронавирусом также принято решение разрешить ресторанам и кафе работать только на доставку, а обучение в школах перевести в онлайн формат до конца года. Работа торговых центров, магазинов и парикмахеров также будет ограничена с 10:00 до 20:00.
На прошлой неделе Министерство внутренних дел Турции уже ввело новые дополнительные меры в связи со вспышкой коронавируса: запретило курить на остановках и установило комендантский час, но только для пожилых людей.
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