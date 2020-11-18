На YouTube появится еще один вид рекламы

На YouTube появился новый вид рекламы, которая запускается исключительно, как аудио. О нововведении сообщается на официальном блоге видеохостинга.

Пока данные объявления появились в рамках бета-тестирования. Аудиореклама включается в роликах с неподвижным изображением или простой анимацией.

В YouTube рассчитывают, что новый вид рекламы получит распространение среди тех пользователей, что предпочитают слушать подкасты или аудиозаписи, не включая дисплей своего устройства.

Избавиться от очередного вида рекламы на видеохостинге можно лишь приобретя подписку на YouTube Premium.