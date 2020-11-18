Маск похвалил украинские ракетные двигатели

Основатель SpaceX Илон Маск назвал «хорошими» российские и украинские ракетные двигатели. Об этом предприниматель написал в Twitter, комментируя пост американского блогера Тима Додда, который собрал генеалогическое древо советских космических двигателей.
«Черт, а это непросто! Я довольно долго смотрел на российские/украинские двигатели. Они хороши», — сообщил Маск.
Американский предприниматель не первый раз хвалит советские двигатели. Так, в июне он признал, что «стоит отдать должное» советским наработкам по двигателям времен 1980-х. Маск отметил, что именно эти разработки послужили толчком для создателей ракетных двигателей Raptor, которые решили использовать вместо водорода смесь метана и жидкого кислорода.
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