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ЕС готовит новый пакет санкций против Беларуси

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ЕС готовит новый пакет санкций против Беларуси

Министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились подготовить новый пакет санкций против властей и учреждений Беларуси, чтобы «поддержать демократические права народа страны». Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран сообщества.

«Сегодня мы договорились начать подготовку нового раунда санкций в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа. Эти санкции будут введены не только против физических лиц, но и против государственных структур, компаний и предпринимателей», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы новые ограничительные меры были введены как можно скорее. «Страны ЕС теперь должны внести предложения о новых позициях санкционного списка, с обоснованием своих предложений. Мы попросили их внести столько предложений, сколько они смогут, и я приложу все усилия, чтобы мы смогли как можно раньше ввести эти меры в действие», — отметил он.

Кроме того, глава дипломатии сообщил, что подготовил доклад по отношениям с Беларусью. «Совет попросил меня представить широкий подход по нашим отношениям с Беларусью. Я сделал это в согласии со службами Еврокомиссии. Этот отчет был финализирован и представлен странам-членам, которые изучат его и примут решение по нему», — пояснил Боррель.

Глава дипломатии Евросоюза не смог ответить на вопрос журналистов о том, сколько на данный момент счетов включенных в черный список белорусских граждан заморожено в ЕС. «У меня нет такой информации. И вообще реализацией санкций занимается замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис», — заявил он.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что Брюссель больше не выделит ни одного евро правительству Александра Лукашенко, все средства для этой страны пойдут неправительственным организациям (НПО) «для поддержки гражданского общества». «Мы больше не переведем ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Беларуси через различные неправительственные организации, — отметил он. — Я не могу пока называть точные каналы, как будут переведены деньги, но точно могу сказать, что Лукашенко не пойдет ни одного евро».

19 августа Еврокомиссия объявила о выделении 53 млн евро Беларуси, из них 50 млн евро предполагалось выделить на борьбу с пандемией, 3 млн — «на помощь жертвам репрессий» и поддержку гражданского общества.

Жозеп Боррель также не имеет информации о том, был ли заморожен хоть один счет в европейских банках фигурантов черного списка Евросоюза, в который входят 55 белорусских чиновников, включая президента Александра Лукашенко.

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В настоящее время ЕС ввел два блока санкций против Минска, включив в черный список 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и силовиков. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.

ЕС, Беларусь, Жозеп Боррель
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