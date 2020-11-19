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Зеленский пообещал послам, что Сытник останется на должности несмотря на решение суда

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Зеленский пообещал послам, что Сытник останется на должности несмотря на решение суда

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник останется в должности после 16 декабря и решение Конституционного суда Украины (КС) о признании неконституционными ряда положений отдельных положений закона о НАБУ пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как самого Бюро, так и его действующего директора.

«Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться на должности», — заявил Зеленский в четверг в ходе видеовстречи с послами стран «Большой семерки» (G7) и Европейского союза, аккредитованными в Украине.

Как сообщается на сайте главы государства, во встрече также принимал участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак и директор НАБУ. Встреча была посвящена вопросам выхода из кризиса, который вызвал КС своими последними решениями, функционированию НАБУ и проведению эффективной судебной реформы.

Сытник отметил, что полностью согласен с позицией Зеленского и Офиса президента Украины об отсутствии факторов, которые критически влияют на работу органа и отметил, что решение КС сейчас не влияет на способность НАБУ выполнять обязанности независимо и эффективно. В то же время, по его словам, НАБУ совместно с властями будет обрабатывать ряд потенциальных угроз, которые могут создать юридические коллизии из-за решения КС в будущем, подчеркивается

Как сообщалось, в конце июля 50 народных депутатов подали в КС представление, в котором обжаловали закон о НАБУ от 14 октября 2014 № 1698-VII с изменениями. Авторы представления считают, что Конституции Украины не соответствуют абз.1 ч.1 ст.1 закона в части определения НАБУ государственным правоохранительным органом. Также парламентарии считают не соответствующим основному закону закрепление полномочий президента создавать НАБУ, назначать и увольнять с должности директора НАБУ, определять трёх членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро.

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28 августа КС признал неконституционным указ пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Большая палата КС на заседании 16 сентября признала не соответствующими Конституции Украины ряд положений закона о НАБУ. Положения закона, признанные неконституционными, потеряют силу через три месяца после принятия судом решения.

НАБУ, Артем Сытник, Владимир Зеленский
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