В Офисе президента не подтвердили планы ввести «новогодний локдаун»

Власти еще не приняли решение о введении жесткого карантина в Украине. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, во всех странах рассматривают вариант «новогоднего локдауна», однако в Украине об этом говорить пока рано.

«Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе», — сказал он.

Ранее мэр Ивано-Франковска рассказал о планах властей ввести полный карантин в декабре. По пессимистическому прогнозу это может произойти 10-15 декабря, по оптимистическому сценарию — в 20-х числах декабря.