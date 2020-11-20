Кулеба запостил мем после слов Лукашенко об «американцах из Киева»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Александра Лукашенко о том, что американские спецслужбы из специально созданных в Киеве центров «раскачивают планету», видеомемом из фантастического телесериала «Звездный путь».
Ответную реакцию Кулеба опубликовал в Твиттер.
В видео-отрывке персонаж телесериала, действие которого разворачивается в 2364-2370 годах, капитан Жан-Люк Пикар сокрушенно качает головой.
https://t.co/BVsdCnQnDv pic.twitter.com/LfrpllcUpa— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2020
Как сообщали ранее СМИ, во время посещения ОАО «Гомсельмаш» Александр Лукашенко заявил, что, по данным белорусской и российской разведки, американские спецслужбы создали сначала под Варшавой, а «теперь в Киеве» центры и с помощью современных технологий и интернета «расшатывают обстановку на всей планете».
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