Lufthansa начала продавать услугу спальных мест в эконом-классе

Авиакомпания Lufthansa начала тестировать продажу спальных мест в эконом-классе на дальнемагистральных рейсах.
Об этом сообщает avianews.
За 260 долларов пассажир получит от трех до четырех кресел, на которых можно будет спать горизонтально. При этом бортпроводники выдадут спальный комплект из бизнес-класса, который включает матрас, подушку и одеяло.
Заказать спальный ряд можно только в аэропорту — на стойке регистрации, или непосредственно у выхода на посадку.
Пока новый продукт доступен только с середины ноября до середины декабря 2020 года на рейсах Франкфурт-Сан-Паулу и Сан-Паулу-Франкфурт.
Издание отмечает, что появление новой услуги, вероятно, связано с большим количеством свободных мест в самолетах из-за пандемии COVID-19.
«Соответственно, продавая пустые блоки кресел, авиакомпания сможет получить дополнительный доход», — пишет avianews.
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