Для жителей Великобритании собираются ввести «ковидные паспорта»

Власти Великобритании обсуждают возможность введения «ковидных паспортов» для тех, кто вакцинировался от коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники в правительстве королевства.
По данным издания, такая мера позволит обладателям нового документа более свободно перемещаться по стране, в том числе совершать рабочие командировки, чем тем, кто откажется от вакцинации. Ожидается, что о соответствующем решении может объявить уже в понедельник в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
Предполагается, что в ходе своего выступления перед законодателями глава британского правительства также проинформирует о завершении со 2 декабря национального карантина в Англии и возврата к системе локальных ограничений, но с учетом введения более жестких мер в большем количестве городов. При этом, как указала газета, в конце декабря правительство все же разрешит британцам собираться небольшими компаниями для празднования Рождества, однако затем строгие меры будут возвращены и продолжат действовать вплоть до начала весны, когда станет возможной массовая вакцинация жителей.
По состоянию на воскресенье, в общей сложности от коронавируса в стране умерли свыше 54,6 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании составляет 1,49 млн.
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