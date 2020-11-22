США официально вышли из Договора по открытому небу

США официально подтвердили свой выход из Договора по открытому небу (ДОН) после истечения шестимесячного срока с момента их уведомления о выходе. Об этом говорится в заявлении советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена, которое опубликовал в своем Twitter-аккаунте Совет национальной безопасности.

«Сегодня истекает шесть месяцев со дня уведомления США о выходе из ДОН. Мы больше не являемся стороной договора, который Россия грубо нарушала годами», — говорится в сообщении.

О’Брайен также заявил, что президент США никогда не переставал ставить свою страну на первое место, выводя ее из «устаревших договоров и соглашений, которые давали преимущества нашим противникам ценой нашей национальной безопасности».

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года представителями 23 стран. По состоянию на 2020 год до выхода США в нем было 35 участников. Условия договора предполагают полеты невооруженных летательных аппаратов над территориями участников соглашения с целью наблюдения.

США объявили о выходе из договора 21 мая. Вашингтон обвинял Россию в нарушениях его условий. Недовольство американской стороны вызывали ограничения на полеты над Чечней, а также ограничения на полеты в районе Калининграда.