Башар Асад нашел замену умершему главе сирийского МИДа

Новым министром иностранных дел Сирии стал бывший замминистра Фейсал Микдад, следует из указа президента Башара Асада, передает Sana.

На должность заместителя Микдада назначен постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. Еще одним указом Асад назначил посла Бассама Сабагга на должность главы постоянного представительства Сирии в ООН.

Кадровые перестановки прошли после смерти предыдущего министра иностранных дел Валида Муаллема 16 ноября. Муаллему было 79 лет, причины его смерти не сообщались. Он возглавлял ведомство в течение 14 лет.

Новый министр иностранных дел входил в делегацию, которая представляла Сирию на международной конференции «Женева-2» по урегулированию сирийского кризиса. Тогда Микдад заявлял, что Дамаск готов вести переговоры со всеми оппозиционными группировками. В итоги существенных результатов переговорный процесс не принес.