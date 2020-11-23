Россияне считают работу программиста престижнее должности президента

Топ наиболее престижных профессий в России возглавила работа программиста. За этот вариант высказались 17% участников исследования, который проводила в РФ компания HeadHunter, сообщает «РИА Новости».
Исследование проводилось в ноябре этого года среди 4184 соискателей.
На втором месте по степени престижности оказались профессии директора и топ-менеджера (по 13%). Третье разделили профессии президента, инженера и врача (по 4%). Депутаты и госслужащие заняли четвертую строчку рейтинга (3%).
По данным HeadHunter, наименее престижными профессиями россияне считают уборщика (17%), продавца и кассира (13%), дворника (12%) и учителя (4%).
При этом для большинства соискателей престиж профессии определяется величиной зарплаты, на это указали 74% участников исследования. Также 58% опрошенных соискателей отметили, что престижная профессия пользуется уважением в обществе, 51% — приносит большую пользу обществу.
В марте исследование показало, что по итогам 2019 года самые высокие зарплаты в российских регионах наблюдались у специалистов, трудящихся в сфере добывающей промышленности, финансового сектора, а также интеллектуального труда.
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