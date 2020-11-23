«Слуги» проиграли выборы мэров во всех областных центрах страны

В Ужгороде во втором туре местных выборов лидируют действующий мэр Богдан Андриив, а в Бердянске победу одержал кандидат от политпартии «За будущее» Валерий Баранов, сообщают местные издания.

По информации издания mukachevo.net, согласно предварительным данным параллельного подсчета, Андриив победил своего соперника от партии «Слуга народа» Виктора Щадея с преимуществом около 1200 голосов.

«Таким образом, Слуги народа потеряли последнюю возможность победить на выборах мэра хотя бы в одном областном центре», — говорится в сообщении.

В свою очередь, на сайте «Бердянск 24» обнародовали результаты параллельного подсчета голосов, которые свидетельствуют, что на выборах в Бердянске, где 22 ноября состоялось повторное голосование, победу одержал кандидат от политпартии «За будущее» Валерий Баранов.

По данным издания, Баранов обошел своего соперника члена партии «ОПЗЖ» Александра Свидло с разницей более чем 900 голосов.

«С результатом 51,42% должность городского головы Бердянска завоевал Валерий Баранов. Александра Свидло же, предварительно поддержали 48,56% избирателей», — говорится в сообщении.

Между тем в штабе Баранова также заявили о победе и обнародовали собственный предыдущий результат голосования, по которому у Баранова — 51,56%, а у Свидло — 48,44%.