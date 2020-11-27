ЕС в декабре продлит санкции против России

Лидеры 27 стран — членов Евросоюза на саммите 10-11 декабря примут политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 января 2021 года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
«Как ожидается, на саммите будет коротко затронута тема минских переговоров, в рамках которой лидеры примут политическое решение продлить санкции на очередные шесть месяцев, так как существенного прогресса в их реализации нет», — отметил он.
По словам дипломата, ожидается, что на саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон по традиции проинформируют остальных лидеров о ходе реализации минских соглашений. «Особых дискуссий по теме мы не ждем, так как ситуация ясна, каких-то значительных изменений мы не видим», — добавил он.
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