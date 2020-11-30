Джен Псаки станет пресс-секретарем Белого дома

Джо Байден, которого американские СМИ называют избранным президентом США, намерен назначить бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщается на сайте переходной команды демократа.

Как следует из сообщения, на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины. «Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», — сказал Байден.

Джен Псаки с 2011 по 2013 год занимала должность пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, а затем стала официальным представителем Госдепартамента. После этого, с 2015 по 2017 год, она работала директором по коммуникациям Белого дома.

Джен Псаки стала известна в связи с ее выступлениями по поводу конфликта в Украине.