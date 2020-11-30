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WSJ написала об украинских лоббистах, добившихся санкций США против Nord Stream 2

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WSJ написала об украинских лоббистах, добившихся санкций США против Nord Stream 2

Группе украинских лоббистов удалось оказать влияние на процесс разработки американских санкций в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal.

Как пишет газета, украинские чиновники в течение четырех лет пытались убедить ввести санкции администрацию президента Дональда Трампа и лидеров конгресса, а сейчас, когда планируются новые ограничения, «чувствуют себя на грани успеха».

По данным WSJ, речь идет о сотруднике украинской компании «Нафтогаз» Вадиме Гламаздине, который курирует вопросы взаимодействия компании с властями, а также об Александре Харченко, которого газета называет сотрудником Совета национальной безопасности и обороны страны. Поддержку Гламаздину оказал американский лоббист Дэниел Вадич, работавший в комитете сената по международным отношениям, говорится в публикации. Также украинцы контактировали с сенатором-республиканцем Тедом Крузом и сенатором- демократом Джиной Шахин.

Гламаздин и Харченко пытались выявить «уязвимое место» в проекте строительства газопровода, пишет WSJ. Они якобы привлекли к этой работе киевские аналитические центры и в 2018 году решили, что у России нет судов, которые могут использоваться для укладки труб нужного диаметра. После этого они заключили, что наибольший эффект принесут санкции в отношении компаний, которые владеют такими судами-трубоукладчиками. В итоге из-за угрозы санкций США швейцарская компания Allseas вышла из проекта работы, и строительство было остановлено, указывает газета.

В начале ноября Bloomberg со ссылкой на трех знакомых с вопросом источников писал, что до конца 2020 года американские сенат и палата представителей договорились о новых ограничениях в отношении «Северного потока-2». Ограничения планируется включить в закон об оборонном бюджете на 2021 год, они должны затронуть страховые и сертификационные компании, которые работали с российскими судами.

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Украинские лоббисты рассчитывают, что очередные американские санкции остановят строительство «Северного потока-2», пишет WSJ. «Когда по этим санкциям, наконец, проголосуют и они приобретут силу закона, возможности продолжить строительство трубопровода не будет», — считает Гламаздин.

Проект «Северный поток-2» предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас его строительство завершено более чем на 90%.

Северный поток-2
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