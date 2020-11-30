У Зеленского уверяют, что точной даты локдауна пока нет

Чиновники и представители местной власти сходятся на необходимости введения локдауна в Украине, однако точная дата, когда он будет введен, еще неизвестна.
Об этом заявила пресс-секретар Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в Инстаграмм.
«Возможность локдауна сохраняется. При сильного роста количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местных властей. Однако пока точной даты нет», — написала Мендель.
По ее словам, «изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики».
«Угроза локдауна зависит от каждого из нас в отдельности: как мы придерживаемся мер безопасности, или подвергаем опасности других!», — отметила пресс-секретарь президента.
Напомним, представители правительства, ответственные за предупреждение распространения коронавируса, а также СНБО сегодня проводят совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.
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