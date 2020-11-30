Акции Moderna резко пошли вверх после новостей о вакцине

Котировки акций Moderna на Нью-Йоркской фондовой бирже поднялись в понедельник на более чем 17% после заявления этой американской фармацевтической компании, что она подаст заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса на рассмотрение регуляторов США и ЕС. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте биржи.

Котировки акций Moderna после открытия торговой сессии выросли на $21,84 (17,19%) и достигли $148,86.

Эта компания в понедельник заявила о том, что эффективность ее вакцины в среднем достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения коронавируса — 100%. Moderna уже в понедельник подаст заявку на одобрение применения своей вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и в Европейское медицинское агентство.

После заявления компании президент США Дональд Трамп призвал Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) скорее рассмотреть заявку Moderna на одобрение применения ее вакцины от коронавируса.

«Moderna сейчас подает заявку на экстренное одобрение применения вакцины. FDA должно действовать быстро!» — написал он в понедельник в Twitter.