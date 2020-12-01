ЕС выделил Украине свыше €16,5 млрд с 2014 года

Евросоюз уже выделил Украине в общей сложности с 2014 года €16,5 млрд финансовой помощи в виде грантов и займов, что почти в полтора раза больше пакета помощи, обещанного Еврокомиссией в марте 2014 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник Еврокомиссией докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с нашей страной.

«Евросоюз совместно с европейскими финансовыми институтами (имеются в виду Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк — Ред.) уже мобилизовал для Украины свыше €16,5 млрд грантов и кредитов с 2014, что значительно превышает объем помощи, который был обещан в 2014 году в €11,175 млрд», — говорится в документе.

Напомним, ранее в посольстве США в Украине рассказали на какую сумму предоставили финансовую помощь Украине с 2014 года. По их данным, там предоставили Украине помощи в целом на более 4,1 млрд долларов.