ЕС выделил Украине свыше €16,5 млрд с 2014 года

Евросоюз уже выделил Украине в общей сложности с 2014 года €16,5 млрд финансовой помощи в виде грантов и займов, что почти в полтора раза больше пакета помощи, обещанного Еврокомиссией в марте 2014 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник Еврокомиссией докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с нашей страной.
«Евросоюз совместно с европейскими финансовыми институтами (имеются в виду Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк — Ред.) уже мобилизовал для Украины свыше €16,5 млрд грантов и кредитов с 2014, что значительно превышает объем помощи, который был обещан в 2014 году в €11,175 млрд», — говорится в документе.
Напомним, ранее в посольстве США в Украине рассказали на какую сумму предоставили финансовую помощь Украине с 2014 года. По их данным, там предоставили Украине помощи в целом на более 4,1 млрд долларов.
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