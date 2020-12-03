Телеканал Discovery запустит свой сервис потокового видео

Кабельный тематический телеканал Discovery в среду анонсировал собственный сервис потокового видео под названием Discovery+. Он стартует в США 4 января 2021 года.
Пользователям сервиса предлагается просмотр широкого ассортимента тематических передач. Наполнение Discovery+ обеспечивают в том числе партнерские телеканалы TLC, Food Network, Discovery Channel и Animal Planet.
Подписка на эту услугу обойдется в $5 в месяц. Льготный пакет предусмотрен для клиентов одного из ведущих в США операторов сотовой связи Verizon, с которым Discovery заключил соглашение. Оно оговаривает бесплатное пользование сервисом потокового видео в течение одного года. Участники соглашения на этот срок берут на себя стоимость подписки.
Discovery достаточно поздно выходит на рынок потокового видео, которое набрало популярность благодаря низким тарифам по сравнению с платным кабельным телевидением и переходу людей на дистанционную работу во время пандемии коронавируса. У Discovery+ уже есть масса конкурентов в лице сервисов Peacock от корпорации Comcast, HBO Max от сотового оператора AT&T и Prime Video от крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon, не говоря уже о законодателях жанра — Netflix and Disney+. Нишу стриминговых сервисов занимают Comcast, медиахолдинги NBCUniversal, ViacomCBS и WarnerMedia.
Президент и исполнительный директор Discovery Дэвид Заслав сообщил, что у телесети уже есть около 5 млн платных подписчиков. Специалисты предприятия провели несколько опросов зрителей и пришли к заключению, что аудитории уже недостаточно остросюжетного и фантастического кино, которым изобилуют платформы Netflix and Disney+. Потребителю хочется разбавлять этот контент тематическими программами, которыми известен Discovery.
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