AT&T и Discovery объявили о слиянии и создания нового медиахолдинга

Американские компании AT&T и Discovery договорились о слиянии с целью создания нового медиахолдинга. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Discovery.

«AT&T и Discovery сегодня сообщили о достижении окончательного соглашения по объединению премиального контента WarnerMedia, спортивных и новостных программ (WarnerMedia, медиаподразделение AT&T — Ред.) с возможностями Discovery как лидера в области документалистики для создания ведущей и новаторской глобальной компании в сфере развлечений», — говорится в сообщении.

По условиям сделки, акционеры AT&T получат 71% акций нового холдинга. Телекоммуникационная компания также получит $43 млрд (в качестве части этой сумму будут засчитаны долги WarnerMedia). Акционерам Discovery достанется 29% акций нового медиахолдинга. Он объединит под своим «зонтом» более 100 различных брендов, а также будет производить собственный контент.

Участники сделки рассчитывают, что слияние укрепит их позиции на рынке развлечений, где доминирующее положение занимают стриминговые сервисы, потеснившие кабельное и спутниковое телевидение — традиционное поле деятельности WarnerMedia и Discovery.