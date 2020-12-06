Генпрокурор Польши потребовал запретить местную Коммунистическую партию

Польский генеральный прокурор обратился в Конституционный суд республики с заявлением о несоответствии конституции целей и деятельности существующей в стране Коммунистической партии Польши (КПП). Об этом пресс-служба ведомства сообщила в воскресенье на официальном сайте.
По информации Генпрокуратуры, соответствующие действия были предприняты по просьбе физических лиц. «В письмах, адресованных прокуратуре, они указывали, что Коммунистическая партия Польши, среди прочего, использовала в своей программе и деятельности тоталитарные методы и практику коммунизма, что несовместимо с польской конституцией», — указано в сообщении.
Проведенный прокуратурой анализ показал, что члены Коммунистической партии Польши подрывают демократический порядок в Польше. «Цели КПП идентичны целям других коммунистических партий, осуществлявших тоталитарную власть в коммунистических государствах ХХ века. Его члены открыто призывают к революции, подобной Октябрьской революции в России, после которой к власти пришли большевики. Цель не только в захвате власти, но и в «принудительной национализации и коллективизации», — подчеркивает пресс-служба Генпрокуратуры.
По данным следователей, в официальной программе партии утверждается, среди прочего, что «пролетариат не может просто взять под контроль буржуазный государственный аппарат, например, посредством парламентских выборов», «чтобы устранить классовое неравенство, необходимо свергнуть капиталистическую собственность и заменить ее общественной собственностью». Помимо этого, польская Генпрокуратура подвергла критике тот факт, что КПП выражает восхищение политической системой Советского Союза, советскими руководителями и действиями Красной армии, а также не осуждает Катынскую трагедию.
Как напомнили в польской Генпрокуратуре, согласно положениям 13 статьи Конституции Польши, существование политических партий и других организаций, использующих тоталитарные методы и практики нацизма, фашизма и коммунизма в своих программах, запрещено. Запрещается также существование политических партий, программа или деятельность которых предполагает или допускает расовую и национальную ненависть, применение насилия с целью получения власти или влияния на политику государства или обеспечивает конфиденциальность структур или членства.
«Генеральный прокурор решил, что цели и деятельность Коммунистической партии Польши должны считаться неконституционными, а ее деятельность должна быть остановлена», — резюмировали в польской прокуратуре.
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