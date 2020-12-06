Войти
Полный перечень ограничений локдауна объявят в среду
официально
Полный перечень ограничений локдауна объявят в среду
Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти
позиция
Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Генпрокурор Польши потребовал запретить местную Коммунистическую партию

421
Генпрокурор Польши потребовал запретить местную Коммунистическую партию

Польский генеральный прокурор обратился в Конституционный суд республики с заявлением о несоответствии конституции целей и деятельности существующей в стране Коммунистической партии Польши (КПП). Об этом пресс-служба ведомства сообщила в воскресенье на официальном сайте.

По информации Генпрокуратуры, соответствующие действия были предприняты по просьбе физических лиц. «В письмах, адресованных прокуратуре, они указывали, что Коммунистическая партия Польши, среди прочего, использовала в своей программе и деятельности тоталитарные методы и практику коммунизма, что несовместимо с польской конституцией», — указано в сообщении.

Проведенный прокуратурой анализ показал, что члены Коммунистической партии Польши подрывают демократический порядок в Польше. «Цели КПП идентичны целям других коммунистических партий, осуществлявших тоталитарную власть в коммунистических государствах ХХ века. Его члены открыто призывают к революции, подобной Октябрьской революции в России, после которой к власти пришли большевики. Цель не только в захвате власти, но и в «принудительной национализации и коллективизации», — подчеркивает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следователей, в официальной программе партии утверждается, среди прочего, что «пролетариат не может просто взять под контроль буржуазный государственный аппарат, например, посредством парламентских выборов», «чтобы устранить классовое неравенство, необходимо свергнуть капиталистическую собственность и заменить ее общественной собственностью». Помимо этого, польская Генпрокуратура подвергла критике тот факт, что КПП выражает восхищение политической системой Советского Союза, советскими руководителями и действиями Красной армии, а также не осуждает Катынскую трагедию.

Читайте также: Полный перечень ограничений локдауна объявят в среду

Как напомнили в польской Генпрокуратуре, согласно положениям 13 статьи Конституции Польши, существование политических партий и других организаций, использующих тоталитарные методы и практики нацизма, фашизма и коммунизма в своих программах, запрещено. Запрещается также существование политических партий, программа или деятельность которых предполагает или допускает расовую и национальную ненависть, применение насилия с целью получения власти или влияния на политику государства или обеспечивает конфиденциальность структур или членства.

«Генеральный прокурор решил, что цели и деятельность Коммунистической партии Польши должны считаться неконституционными, а ее деятельность должна быть остановлена», — резюмировали в польской прокуратуре.

Польша, коммунисты, Компартия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 6 декабря 2020
Суббота, 5 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

«Веймарская воронка» украинской политики

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016