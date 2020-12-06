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Полный перечень ограничений локдауна объявят в среду
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Полный перечень ограничений локдауна объявят в среду
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Полный перечень ограничений локдауна объявят в среду

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Полный перечень ограничений локдауна объявят в среду

Полный перечень карантинных ограничений, которые могут быть введены в Украине в январе, будет представлен на заседании правительства в среду, 9 декабря.

Об этом написал премьер Денис Шмыгаль в Facebook.

«В декабре усиления ограничительных мер не будет. Благодаря карантину „выходного дня“ нам удалось несколько стабилизировать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему. Однако, с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. В то же время государство делает все, чтобы украинцы легче прошли зимние каникулы ради безопасности», — отметил он.

По словам премьера, правительство с местными властями работают над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опросы и предоставили собственное мнение.

В частности, поддерживают запрет или ограничение деятельности:

праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ — 100%
музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%
праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%.

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Однако, по словам Шмыгаля, мэры и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).

4 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

карантин, Денис Шмыгаль
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