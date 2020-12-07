США нашли причину «гаванского синдрома» у своих дипломатов

Наиболее вероятной причиной странных симптомов, на которые жаловались сотрудники американских посольств на Кубе и в Китае в последние годы, является направленное радиочастотное излучение. Об этом говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США (NASEM).

Речь идет о так называемом «гаванском синдроме» — начавшихся в 2016 году жалобах дипломатов из США, работающих на Кубе и в КНР. Они утверждали, что чувствуют головокружение, шумы в голове, вибрацию, тошноту, испытывают проблемы со зрением и когнитивными функциями.

Служащие посольств в Гаване и члены их семей начали сообщать о плохом самочувствии в конце 2016 года. В начале 2017 года о схожих симптомах заявили дипломаты в китайском Гуанчжоу.

Для выяснения причин Госдепартамент обратился в Национальную академию наук, которая собрала специальную комиссию для расследования. В качестве возможных причин ученые рассматривали химическое воздействие, инфекционные заболевания (например, вирус Зика), наличие проблем психологического характера у сотрудников посольств, стресс.

«Оценка заболевания госслужащих США из зарубежных посольств и членов их семей говорит, что наиболее правдоподобным объяснением этих случаев является направленная импульсная радиочастотная энергия», — говорится в отчете.

При этом ученые пришли к выводу, что вестибулярные расстройства, невроз, психологические проблемы могли усилить этот эффект. В NASEM также отмечают, что причиной странных симптомов в отдельных случаях могли стать и другие факторы, в частности, хронические заболевания у некоторых сотрудников посольств.

При медицинских обследованиях дипломатов после жалоб были выявлены легкое травматическое повреждение мозга у некоторых из них, а также проблемы с центральной нервной системой. Американские власти изначально называли в качестве причины ухудшения самочувствия госслужащих «акустические атаки» и сообщали, что им подверглись дипломаты не только в официальных резиденциях, но и в нескольких кубинских отелях.

В качестве вероятного источника сигналов назывался прибор, способный генерировать вредные для здоровья акустические волны. Изначально Вашингтон не исключал, что за атаками могут стоять спецслужбы разных стран: России, Китая, Ирана, Северной Кореи. Однако потом США заподозрили в этом власти Кубы.

Гавана в ответ сообщила, что шумы, о которых идет речь, могут быть «стрекотом сверчков» и отрицала какую-либо причастность к странным симптомам у американских служащих. Несмотря на это, Вашингтон решил в 2017 году сократить свою дипломатическую миссию на Кубе, а также выслал из США несколько кубинских дипломатов.