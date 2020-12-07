Зеленский хочет возобновить деятельности Совета регионального развития

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил представителей местной власти к дискуссии о планах повышения качества жизни по всей стране.
«Приглашаю всех представителей местной власти и новых политиков в громадах к дискуссии о том, как нам всем вместе добиться такого качества жизни в громадах по всей стране, чтобы люди видели: децентрализация — это успех Украины. Кстати, одним из наиболее перспективных направлений считаю реанимацию Совета регионального развития, который позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти. Местное самоуправление — это как раз о качестве жизни», — написал Зеленский на телеграм-канале в понедельник.
Президент отметил, что важно продолжать реформу децентрализации именно в таком виде, в каком она была запланирована, и подчеркнул, что еще никогда на местном уровне в Украине не было столько властных и финансовых возможностей, как сейчас.
«Децентрализация — это не просто о деньгах, о распределении возможностей. Прежде всего, это о развитии. Деньги, как и полномочия, могут быть только инструментом, который применяется в интересах общества. Но очевидно, что точно не ради воплощения в жизнь той или иной стратегии развития общин идет такая борьба на местах. Вот почему задачей конструктивных сил в местных советах, центральной власти и общества в целом вижу сдерживания аппетитов дельцов, которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне», — заявил Зеленский.
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