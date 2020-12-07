В Киев впервые за два года пришла метеорологическая зима

Климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в последний день осени, 30 ноября, зафиксировали стойкий переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве до минусовых значений.

«Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0° свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Она пришла почти в срок — на четыре дня позже климатической нормы», — сообщает пресс-служба обсерватории.

Среднесуточная температура воздуха 30 ноября составила −1,0°. По прогнозам Укргидрометцентра, отрицательные значения температуры воздуха будут удерживаться и дальше.

Отмечается, что в прошлом году в Киеве начало метеорологической зимы так и не было зафиксировано, что стало уникальным явлением за весь период наблюдений.

Рекордно рано зима в Киеве начиналась в 1920 году — 20 октября, в 1988 году — 31 октября, а позже всего — 19 декабря в 2015 году.