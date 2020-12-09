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«Служу Соросу!»: полиция и СБУ не дали разместить в Киеве борды с изображением известного бизнесмена

Дмитрий Товстенко
Дмитрий Товстенко
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«Служу Соросу!»: полиция и СБУ не дали разместить в Киеве борды с изображением известного бизнесмена
Тот самый макет, который хотели разместить в Киеве

Столичная полиция и Служба безопасности отслеживают контент политической рекламы и не дают размещать борды, сюжет которых по какой-либо причине считается «неблагонадежным». В частности, в Киеве не дали разместить борды с изображением скандального бизнесмена и филантропа Джорджа Сороса. Об этом Капиталу рассказал менеджер одного из рекламных агентств, которое непосредственно занималось размещением.

«К нам обратилась общественная организация, которая хотела разместить в столице несколько бордов с изображением Сороса — они хотели обратить внимание на ту чрезмерно большую роль, которую в украинской политике играют грантовые структуры, финансируемые этим бизнесменом. Однако, разместить эти борды мы не смогли, нам не дали этого сделать представители правоохранительных органов», — рассказал сотрудник, попросивший не называть его имени из соображений безопасности.

По его словам, проблемы начались с самого начала. Большинство собственников рекламных площадей отказывались размещать сюжет, аргументируя это тем, что «не хотят проблем». В конце концов, компанию, не побоявшуюся разместить на своих бордах Сороса, нашли, но еще большей проблемой стало найти расклейщиков, которые согласились бы на эту работу.

«Нам говорили, что о данных бордах уже знают все на рынке и что поступило „пожелание“ от СБУ не заниматься их поклейкой во избежание неких проблем. Людям якобы звонили, представлялись оперативными работниками, и угрожали», — рассказал менеджер.

«Некоторые фирмы нам прямо рекомендовали изменить макет и „согласовать“ его в СБУ с неким Сергеем Анатольевичем по телефону +380(98)33747ХХ (полный номер телефона есть в редакции). При этом параллельно начались странные телефонные звонки с неизвестных номеров, перебои со связью, кто-то попытался взломать почту, с которой велась переписка. К некоторым сотрудникам домой приходили неизвестные, звонили в домофон, не представлялись, но предлагали выйти поговорить „с полицией“. На просьбу представиться и сообщить суть вопроса, не отвечали», — рассказал он.

После того, как поклейщики были с большим трудом найдены в соседней области, размещение резонансных бордов прямо остановили полицейские.

«На первом же щите при попытке поклеить постер приехала полиция. У них уже было фото с изображением макета, хотя поклейщики успели сделать только незначительную часть и не было видно ни полного текста, ни изображения. Работать дальше полиция не позволила, задержав бригаду поклейщиков. В отделении ждал тот самый „Сергей Анатольевич“, отказавшийся показать документы и назвать свою должность.

По его настоянию полиция оформила протокол. Официальная квалификация: „обнаружен гражданин, распространявший ложные слухи, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка“, ч.51ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Этот админпротокол будет еще направлен в суд.

Второе нарушение, которое „обнаружили“ полицейские, это ч. 2 ст. 140 Кодекса Украины об административных правонарушениях — „Нарушение определенного законодательством порядка согласования с уполномоченным подразделением Национальной полиции: установление рекламоносителей, технических средств организации дорожного движения, проведения любых работ на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах...“. Хотя парковка, возле которой расположен щит, частью дороги вовсе не является. Тем не менее, полиция выписала штраф — 340 грн», — рассказал менеджер, показав протоколы.

В результате, по его словам, борды так и не удалось разместить — ни одна фирма в Киеве и области не рискнула этого сделать. Рекламное агентство теперь намерено подавать в суд на правоохранительные органы за препятствие предпринимательской деятельности.

СБУ, Джордж Сорос, полиция
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