Швеция может полностью отказаться от наличных

Швеция намерена до 2022 года рассмотреть возможность перехода на цифровой аналог национальной валюты. Об этом в пятницу ссылкой на министра по вопросам финансовых рынков и прав потребителей Пера Болунда сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, в пятницу было начато исследование потенциального перехода на электронные деньги. Ожидается, что процесс изучения такой возможности должен завершиться к концу ноября 2022 года.
В ноябре Шведское радио, ссылаясь на доклад Центрального банка, сообщало, что живыми деньгами в Швеции производится менее 10% всех платежей. По его данным, Швеция занимает первое место в мире по темпам отказа от наличных денег. Находящаяся в обращении наличность составляет всего 1% ВВП, в то время как в Еврозоне этот показатель равен 11%.
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