Войти
Шмыгаль с нетерпением ждет начало миссии МВФ в Украине
позиция
Шмыгаль с нетерпением ждет начало миссии МВФ в Украине
Зеленский ставит задачу завоевать доверие инвесторов
официально
Зеленский ставит задачу завоевать доверие инвесторов

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

Еще один шифр маньяка Зодиака разгадали спустя 51 год

153

Шифр так и не пойманного серийного убийцы, известного как Зодиак, спустя 51 смогла разгадать международная команда взломщиков. Об этом сообщила американская газета San Francisco Chronicle, куда и был отправлен шифр в 1969 году.
Над разгадкой «Шифра 340» (назван так из-за количества символов) работали специалисты из США, Австралии и Бельгии.

«Я надеюсь, что вам очень весело пытаться поймать меня. (...) Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня. Они боятся смерти, а я не боюсь», — написал Зодиак в зашифрованном послании.

Как сообщает San Francisco Chronicle, эксперты надеялись, что убийца раскроет в сообщении свое имя. Один из них — Дэвид Оранчак — рассказал изданию, что работал над этой головоломкой почти 15 лет. Он пытался создать программу, которая смогла бы расшифровать послание, однако сделать это ему так и не удалось.

Это не единственный шифр Зодиака, который удалось разгадать. Первое послание «Шифр 408», разгадала одна супружеская пара в США еще в 1969 году. В ней преступник рассказывал о том, почему он любит убивать.

По словам Оранчака, шифрование в этих двух посланиях отличается. Если в первом письме необходимо было подобрать буквы, которые обозначались определенными символами, то в «Шифре 340» слова выстраивались по диагонали вниз, а иногда смещались в сторону по столбцу. Он подчеркнул, что это довольно сложный тип шифрования, однако его схему можно найти в одном из военных руководств США 1950-х годов.

Читайте также: Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов

Нерасшифрованными остались еще два послания Зодиака. Издание сообщает, что в одном из них убийца зашифровал собственное имя.

Серийный убийца Зодиак совершал свои преступления в штате Калифорния в 1960-х годах. Его личность так и не удалось установить. В это же время он отправлял в редакции газет зашифрованные послания о себе. В одном из них он сообщил, что убил около 40 человек, однако полицейским удалось обнаружить его след только в семи преступлениях.

США, маньяк, Зодиак
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 12 декабря 2020
Пятница, 11 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юрий Саух
Юрий Саух
политолог, кандидат философских наук

Политический «Сталинград» по-криворожски

Поражение в криворожском регионе стало весомым ударом по позициям президента, а также привело к значительным репутационным потерям Рината Ахметова, что в последующем может привести к реконфигурации, по сути, и так неустойчивого союза гаранта Конституции с рядом финансово-промышленных групп страны.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Зеленский, рак и щука

Всего один день почитайте украинские новости. И придите к очевидному выводу, что на власть во главе с Зеленским надежды нет. Спасение украинцев - дело рук самих украинцев. И, если поставить перед собой такую задачу, то многое можно сделать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016