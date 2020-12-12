Еще один шифр маньяка Зодиака разгадали спустя 51 год

Шифр так и не пойманного серийного убийцы, известного как Зодиак, спустя 51 смогла разгадать международная команда взломщиков. Об этом сообщила американская газета San Francisco Chronicle, куда и был отправлен шифр в 1969 году.
Над разгадкой «Шифра 340» (назван так из-за количества символов) работали специалисты из США, Австралии и Бельгии.
«Я надеюсь, что вам очень весело пытаться поймать меня. (...) Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня. Они боятся смерти, а я не боюсь», — написал Зодиак в зашифрованном послании.
Как сообщает San Francisco Chronicle, эксперты надеялись, что убийца раскроет в сообщении свое имя. Один из них — Дэвид Оранчак — рассказал изданию, что работал над этой головоломкой почти 15 лет. Он пытался создать программу, которая смогла бы расшифровать послание, однако сделать это ему так и не удалось.
Это не единственный шифр Зодиака, который удалось разгадать. Первое послание «Шифр 408», разгадала одна супружеская пара в США еще в 1969 году. В ней преступник рассказывал о том, почему он любит убивать.
По словам Оранчака, шифрование в этих двух посланиях отличается. Если в первом письме необходимо было подобрать буквы, которые обозначались определенными символами, то в «Шифре 340» слова выстраивались по диагонали вниз, а иногда смещались в сторону по столбцу. Он подчеркнул, что это довольно сложный тип шифрования, однако его схему можно найти в одном из военных руководств США 1950-х годов.
Нерасшифрованными остались еще два послания Зодиака. Издание сообщает, что в одном из них убийца зашифровал собственное имя.
Серийный убийца Зодиак совершал свои преступления в штате Калифорния в 1960-х годах. Его личность так и не удалось установить. В это же время он отправлял в редакции газет зашифрованные послания о себе. В одном из них он сообщил, что убил около 40 человек, однако полицейским удалось обнаружить его след только в семи преступлениях.
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