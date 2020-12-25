Лукашенко заявил о ввозе террористами «тонн оружия» из Украины

Задержанная недавно в Беларуси террористическая группа Николая Автуховича готовила преступления по всей стране и ввозила через Украину «тонны оружия». Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы!», — сказал Лукашенко.

По его словам, террористы «везли тоннами оружие через Украину», но сейчас все их каналы поставок вскрыли силовики. «Если бы ребята наши их не накрыли, ох нам бы Новый год был», — заявил белорусский президент.

Напомним, еще в начале месяца в Белоруссии объявили о задержании террористической группы, члены которой обвиняются во взрывах дома и машин сотрудников милиции. Организатором и лидером группировки считают дважды судимого Николая Автуховича. В его гараже обнаружили автомат Калашникова, пистолеты, глушители, 1,5 тыс. патронов, восемь тротиловых шашек и столько же наступательных гранат РГД-5, коробки с балаклавами и рациями, а также предназначенные для организации поджогов пятилитровые бутыли.

Правозащитный центр «Весна» и «Белорусский хельсинкский комитет» называют дело политическим и заявляют о невиновности Автуховича. В 2010 году он даже был включен в список Freedom House пятнадцати наиболее известных в мире политзаключенных.