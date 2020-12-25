Украина предложит производителям вакцины от COVID-19 услуги самолета «Мрия»

Украина предложит производителям вакцины против коронавируса свои услуги по транспортировке препарата в различные страны на самолете «Мрия», чтобы ускорить поставки препаратов в страну, сообщил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий («Слуга народа»).
«Самый мощный самолет в мире можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины », - сказал депутат в эфире телеканала «Украина24».
Он отметил, что согласно договору, который правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля — начале марта.
«Но на сегодня усилиями Министерства иностранных дел, президента Украины ведутся переговоры с производителями, с президентами стран, где находятся производители, чтобы получить эту вакцину как можно раньше», — пояснил депутат.
Радуцкий рассказал, что правительство готовит предложение для таких производителей, как Pfizer, BioNTech и AstraZeneca, чтобы использовать для транспортировки вакцины по миру украинскую «Мрию».
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