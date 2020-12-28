Прокладку «Северного потока — 2» закончили на немецком участке

Nord Stream 2 завершила работы по укладке участка трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии, сообщает агентство DPA со ссылкой на компанию.

Работы на отрезке в 2,6 километра начались 5 декабря, разрешение немецких властей действовало на весь декабрь.

Как отмечает DPA, Nord Stream 2 еще предстоит прокладка труб в датских водах, они могут начаться в середине января 2021 года. Работы планирует вести российский трубоукладчик «Фортуна» при поддержки строительных судов «Балтийский исследователь», «Мурман» и других.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак выразил уверенность в том, что магистраль будет достроена.