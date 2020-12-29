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В Украине сегодня до +14, но местами мокрый снег

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В Украине сегодня до +14, но местами мокрый снег

На большей части территории Украины 29 декабря существенных осадков не ожидается, дождь и мокрый снег пройдет лишь в северных, местами - в центральных областях и Карпатах; температура в разных регионах будет колебаться в диапазоне от -2°С до + 14°С.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Облачно. В северных, местами в центральных областях и в Карпатском регионе - небольшой дождь и мокрый снег (в горах ночью умеренный мокрый снег), на остальной территории - без существенных осадков. В восточных и северо-восточных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с", - отмечают синоптики.

По их прогнозу, температура на Левобережье ночью будет составлять 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью будет 0-5° тепла, днем 4-9°, на юге, Прикарпатье и Закарпатье 10-14° тепла.

В Киеве и Киевской области ожидается небольшой дождь, ночью - с мокрым снегом. В столице ночью будет 0-2° тепла, днем 5-7° выше нуля, в регионе ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.

По прогнозу синоптиков, 30-31 декабря в Украине будет облачно с прояснениями, без осадков, лишь в западных областях будет идти дождь, в горах - с мокрым снегом. В восточных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью 30 декабря в Карпатском регионе местами порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в южной части до 13°. В столице и Киевской области в конце года осадков не ожидается, температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

В первый день 2021 года, 1 января, в Украине, кроме Востока, ожидаются небольшие дожди; 2 января ночью, кроме южных областей, будет идти небольшой мокрый снег и дождь, днем местами в северных и восточных областях небольшой дождь, на остальной территории - без осадков.

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Температура 1 января ночью 0-6° тепла, днем 2-8° выше нуля, на юге 1-2 января до +10°, на востоке и 2 января в Украине ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-6° тепла. В Карпатах - снег, температура ночью и днем 0-5° мороза.

В Киеве и области 1-2 января будут идти небольшие дожди, 2 января ночью с мокрым снегом. Температура 1 января ночью 0-5° тепла, днем 2-7°, 2 января ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

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