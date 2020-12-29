В Беларуси стартует вакцинация населения российской вакциной

Вакцинация населения против коронавируса препаратом «Спутник V» начинается в Республики Беларусь, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Первая партия вакцины прибыла в Беларусь во вторник, 29 декабря.
«Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса «Спутник V», — следует из сообщения РФПИ.
Беларусь стала первым государством после РФ, официально зарегистрировавшим «Спутник V». Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря. Также на территории Беларуси 1 октября начались первые зарубежные клинические исследования «Спутника V».
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