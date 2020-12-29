Навигацию на Днепре продлили до 15 января

Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морадминистрация) продлила сезон навигации на реке Днепр до 15 января следующего года, сообщила со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия пресс-служба министерства во вторник.
«Морская администрация продлила сезон речной навигации на Днепре до 15 января 2021 года. И если в дальнейшем погода позволит, мы хотим осуществлять эту навигацию круглый год», — цитирует пресс-служба министра.
Министерство отмечает, что капремонт шлюзов на Днепре продолжается. Финансирование данных проектов удалось обеспечить за счет евросредств в размере 232,2 млн грн, которые были получены в начале августа 2020 года.
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