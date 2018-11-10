Ученые создали первый в мире «квантовый компас»

Группа британских ученых продемонстрировала первый в мире «квантовый компас», способный осуществлять высокоточную навигацию без использования спутников и другого дополнительного оборудования. Об этом сообщила газета Independent.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона в сотрудничестве с представителями шотландской компании M Squared Lasers, специализирующейся на производстве лазерных устройств, разработали новую систему, получившую название «квантовый компас». Ее основным преимуществом является автономность работы. По словам специалистов, уникальное устройство сможет точно определять свое положение в пространстве на основе субатомных эффектов магнитного поля Земли. Кроме того, технология способна преодолеть основные проблемы уязвимости традиционных навигационных систем, такие как блокировка сигнала и сильные помехи от внешних воздействий.

«Он автономный и переносной, поэтому его можно использовать на любых средствах передвижения: от корабля до самолета», — отметил генеральный директор компании M Squared Lasers Грэм Малькольм. По его словам, прибор настолько компактен, что может поместиться в обычном смартфоне.

Устройство представляет собой первый жизнеспособный квантовый акселерометр. Как подчеркивают эксперты, основной областью применения данной технологии считается судоходство. В дальнейшем планируется расширение сферы ее использования. Например, «квантовый компас» может быть встроен в мобильные устройства наподобие современной системы GPS.