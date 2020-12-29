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В Польше разбился дельтаплан украинских контрабандистов с грузом сигарет

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В Польше разбился дельтаплан украинских контрабандистов с грузом сигарет

В лесополосу на приграничной с Украиной территории Польши упал дельтаплан с контрабандными сигаретами, которым управлял 44-летний гражданин Украины. За нелегальное пересечение границы и контрабанду сигарет мужчине грозит до пяти лет заключения.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Надбужанский отдел пограничной службы Польши.

Информируется, что польские пограничники на значительной высоте 21 декабря зафиксировали воздушный объект, похожий на дельтаплан, который двигался от границы с Украиной. Впоследствии разбитый дельтаплан обнаружили вблизи населенного пункта Вольчины Влодавского уезда, рядом с которым был пилот.

В результате падения дельтаплана мужчина получил травмы, поэтому ему оказали первую помощь и перевезли в больницу. Рядом с дельтапланом пограничники обнаружили несколько коробок с сигаретами, в которых было 8 тыс. пачек на общую сумму 112 тыс. злотых (более 800 тыс. грн).

Как предполагают пограничники, мужчина планировал без посадки сбросить коробки с сигаретами на берегу реки Буг с польской стороны границы и вернуться на территорию Украины.

За нелегальное пересечение польской границы и перевозку контрабандного груза в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет заключения. После оказания медицинской помощи в больнице и выполнения всех следственных действий 24 декабря мужчина был передан украинским пограничникам в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск».

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Как отмечается, в этом году в зоне ответственности Надбужанского отдела Пограничной службы РП перехвачено контрабандных сигарет на общую сумму более 20 млн злотых (150 млн грн). Одним из способов нелегальной транспортировки контрабандных сигарет является перевозка их с помощью дельтапланов.

Польша, контрабанда
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