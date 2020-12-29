Зеленский уволил Кривоноса из СНБО

Президент Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря, сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

Напомним, что Кривонос был назначен заместителем секретаря СНБО в марте 2019 года.

Ранее замсекретаря СНБО позволял себе публичную критику президента. В частности, он заявлял, что план Зеленского мобилизовать женщин и мужчин в случае нападения России нереальный.