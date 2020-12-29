Зеленский уволил Кривоноса из СНБО

Президент Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря, сообщает пресс-служба президента.
Согласно документу, Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.
Напомним, что Кривонос был назначен заместителем секретаря СНБО в марте 2019 года.
Ранее замсекретаря СНБО позволял себе публичную критику президента. В частности, он заявлял, что план Зеленского мобилизовать женщин и мужчин в случае нападения России нереальный.
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