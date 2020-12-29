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Зеленский отстранил на два месяца главу Конституционного суда

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Зеленский отстранил на два месяца главу Конституционного суда

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

«Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса», — цитирует главу государства его официальный сайт.

Отмечается, что решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента соотвествующего ходатайства Офиса Генерального прокурора.

Заместитель руководителя Офиса главы государства Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено во исполнение ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает президент.

«Никаких оговорок касательно возможности его рассмотрения и принятия соответствующих решений нами не было установлено», — отметил он.

Сайт президента также приводит несколько заявлений в поддержку такого решения.

«Конечно, я поддерживаю решение президента об отстранении господина Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда. В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту», — отметил председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Он также добавил, что председателю КСУ было сообщено о подозрении по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

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По мнению специалистов в области конституционного права, ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном Суде не определяют особой процедуры такого процессуального действия, которым является отстранение судьи КСУ от выполнения должностных обязанностей, заметил представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский.

«Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренный УПК Украины, статьей 154. Президент Украины во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы. В соответствии со статьей 154 лицо, назначенное на должность президентом Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности. То есть президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца», — считает Федор Вениславский.

Владимир Зеленский, Александр Тупицкий
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