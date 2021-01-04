Социолог объяснил, почему Зеленский остается самым популярным политиком в Украине

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский остается лидером электоральных симпатий из-за отсутствия альтернативы, несмотря на падение доверия к нему. При этом он отметил, что после 2014 года в Украине сильно упало доверие к любым системным политикам.
Об этом Паниотто рассказал в интервью РБК-Украина.
Социолог отметил, что после 2014 года средства массовой информации начали работать по-другому.
«Во времена Януковича фактически был всего лишь 1% оппозиционных каналов и только они рассказывали о коррупции в верхних эшелонах власти. После 2014 года о коррупции рассказывали все каналы, разве что кроме спортивных. Поэтому доверие к власти фантастически упало», — резюмировал он.
При этом Паниотто добавил, что пятый президент Петр Порошенко смог очень сильно нарастить свой рейтинг. Однако, по данным социологов, за него никогда не проголосуют 70% украинцев.
«У Порошенко, например, несмотря на достаточно высокие электоральные показатели — до 20%, антирейтинг равна 70%, то есть 70% никогда за него не проголосуют. Это такой потолок. У него есть шансы только в ситуации, если вообще не появится ни один другой перспективный кандидат», — отметил социолог.
Напомним, по данным опроса КМИС, в конце декабря 2020 года на президентских выборах больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский — 27%.
Кроме того, по данным опроса Центра Разумкова, в начале декабря 2020 года за партию «Слуга народа» планировали проголосовать 26,5% респондентов.
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