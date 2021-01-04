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В США хотят в два раза уменьшить дозы вакцины Moderna для увеличения охвата населения

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В США хотят в два раза уменьшить дозы вакцины Moderna для увеличения охвата населения

Власти Соединенных Штатов обсуждают возможность применения при вакцинации лишь половины дозы препарата компании Moderna для ускорения процесса и увеличения охвата населения. Об этом рассказал в воскресенье американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в государственной программе по разработке и распространению вакцины.

«Альтернатива такова: мы знаем, что в случае с вакциной Moderna, если давать людям в возрасте от 18 до 55 лет половину дозы, но два раза подряд, то это позволяет привить имеющимися у нас дозами в два раза больше людей», — сказал он в интервью CBS.

По его словам, использование половины дозы дает «точно такую же иммунную реакцию», как и полная доза. В связи с этим в настоящее время ведется обсуждение этого плана действий с компанией Moderna и Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Слауи подчеркнул при этом, что прививок все равно должно быть именно две, а не одна. «Я думаю, что это более ответственный подход, основывающийся на фактах и имеющихся данных», — подчеркнул ученый.

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11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. 18 декабря аналогичное одобрение от FDA получила вакцина компании Moderna.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских штатов очень медленно проводит вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

США, вакцина, Moderna
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